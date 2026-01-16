|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
OMSK
Transferzeit von 4h 5min
Gesamtreisezeit von 1Tage 1h 57min
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeit von 2h 43min
Gesamtreisezeit von 1Tage 12h 33min
Umladestation
TATARSKAYA
Transferzeit von 4h 15min
Gesamtreisezeit von 1Tage 1h 39min
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Transferzeit von 2h 38min
Gesamtreisezeit von 20h 51min
Umladestation
KAMIESHLOV
Transferzeit von 4h 7min
Gesamtreisezeit von 1Tage 7h 29min
Umladestation
KALACHINSKAYA
Transferzeit von 4h 8min
Gesamtreisezeit von 1Tage 2h 53min
Umladestation
YURGA
Transferzeit von 1h 51min
Gesamtreisezeit von 1Tage 49min
Umladestation
TALITSA
Transferzeit von 6h 7min
Gesamtreisezeit von 1Tage 5h 33min
Umladestation
BARABINSK
Transferzeit von 1h 8min
Gesamtreisezeit von 1Tage 1h 39min
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOЕ
Transferzeit von 4h 40min
Gesamtreisezeit von 1Tage 2h 24min
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit von 4h 47min
Gesamtreisezeit von 3Tage 21h 10min
Umladestation
BALEZINO
Transferzeit von 1h 12min
Gesamtreisezeit von 2Tage 8h 59min
Umladestation
GLAZOV
Transferzeit von 9h 38min
Gesamtreisezeit von 2Tage 11h 7min
Umladestation
KIROV
Transferzeit von 3h 24min
Gesamtreisezeit von 2Tage 17h 18min
