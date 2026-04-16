|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
PETROV VALWählen
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Transferzeitvon 1h 16min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 22h 28min
|Wählen
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Umladestation
SARATOVWählen
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Transferzeitvon 1h 53min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 22h 7min
|Wählen
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Umladestation
PROLETARSKAYAWählen
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Transferzeitvon 1h 31min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 12h 31min
|Wählen
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Umladestation
SENNAYAWählen
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Transferzeitvon 13h 14min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 22h 46min
|Wählen
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Umladestation
VOZROZHDENIEWählen
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Transferzeitvon 13h 27min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 22h 41min
|Wählen
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Umladestation
SIEZRANWählen
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Transferzeitvon 13h 40min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 22h 27min
|Wählen
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Umladestation
SAMARAWählen
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Transferzeitvon 1h 20min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 21h 47min
|Wählen
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Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
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Transferzeitvon 1h 12min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 20h 1min
|Wählen
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Umladestation
OMSKWählen
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Transferzeitvon 2h 6min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 19h 7min
|Wählen