|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
BOLOTNAYAWählen
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Transferzeitvon 4h 56min
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Gesamtreisezeitvon 12h 29min
|Wählen
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Umladestation
YURGAWählen
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Transferzeitvon 3h 57min
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Gesamtreisezeitvon 13h 27min
|Wählen
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Umladestation
BARNAULWählen
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Transferzeitvon 1h 13min
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Gesamtreisezeitvon 6h 9min
|Wählen
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Umladestation
YASHKINOWählen
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Transferzeitvon 2h 50min
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Gesamtreisezeitvon 14h 47min
|Wählen
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Umladestation
MOSHKOVOWählen
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Transferzeitvon 2h 50min
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Gesamtreisezeitvon 10h 29min
|Wählen
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Umladestation
ALTAYSKAYAWählen
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Transferzeitvon 4h 58min
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Gesamtreisezeitvon 7h 58min
|Wählen
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Umladestation
CHEREPANOVOWählen
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Transferzeitvon 5h 45min
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Gesamtreisezeitvon 6h 51min
|Wählen
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Umladestation
UST-TALMENSKAYAWählen
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Transferzeitvon 5h 3min
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Gesamtreisezeitvon 7h 33min
|Wählen
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Umladestation
ISKITIMWählen
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Transferzeitvon 5h 46min
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Gesamtreisezeitvon 7h 23min
|Wählen
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Umladestation
BERDSKWählen
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Transferzeitvon 8h 7min
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Gesamtreisezeitvon 7h 20min
|Wählen
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Umladestation
BIYSKWählen
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Transferzeitvon 10h 48min
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Gesamtreisezeitvon 10h 15min
|Wählen
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Umladestation
ZAGAYNOVOWählen
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Transferzeitvon 13h 6min
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Gesamtreisezeitvon 7h 57min
|Wählen
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Umladestation
TOMSKWählen
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Transferzeitvon 6h 27min
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Gesamtreisezeitvon 18h 12min
|Wählen