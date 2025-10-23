|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
TATARSKAYA
Transferzeitvon 8h 41min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 11h 26min
|
Umladestation
OMSK
Transferzeitvon 2h 38min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 16h 15min
|
Umladestation
ALTAYSKAYA
Transferzeitvon 8h 44min
Gesamtreisezeitvon 20h 19min
|
Umladestation
ARTIESHTA
Transferzeitvon 14h 35min
Gesamtreisezeitvon 16h 29min
|
Umladestation
KRASNOYARSK
Transferzeitvon 2h 15min
Gesamtreisezeitvon 22h 52min
|
Umladestation
UYAR
Transferzeitvon 1h 31min
Gesamtreisezeitvon 23h 38min
|
Umladestation
KALACHINSKAYA
Transferzeitvon 5h 15min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 14h 40min
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOЕ
Transferzeitvon 17h 12min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 10h 24min
|
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeitvon 1h 8min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 18h 52min
|
Umladestation
KISELEVSK
Transferzeitvon 10h 54min
Gesamtreisezeitvon 16h 22min
|
Umladestation
PROKOPEVSK
Transferzeitvon 10h 58min
Gesamtreisezeitvon 16h 13min
|
Umladestation
TYUMEN
Transferzeitvon 12h 32min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 49min
|
Umladestation
IRKUTSK
Transferzeitvon 10h 59min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 40min
|