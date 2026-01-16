|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 3h 14min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 15min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 1h 32min
|
Gesamtreisezeitvon 21h 30min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 47min
|
Gesamtreisezeitvon 21h 16min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 22min
|
Gesamtreisezeitvon 21h 2min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 31min
|
Gesamtreisezeitvon 19h 47min
|Wählen
|
Umladestation
YURGAWählen
|
Transferzeitvon 1h 45min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 3h 57min
|Wählen
|
Umladestation
TYUMENWählen
|
Transferzeitvon 4h 8min
|
Gesamtreisezeitvon 21h 45min
|Wählen
|
Umladestation
UFAWählen
|
Transferzeitvon 1h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 17h 14min
|Wählen
|
Umladestation
ASHAWählen
|
Transferzeitvon 5h 6min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 13h 51min
|Wählen
|
Umladestation
BERDYAUSHWählen
|
Transferzeitvon 1h 3min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 7h 19min
|Wählen
|
Umladestation
MIASSWählen
|
Transferzeitvon 1h 33min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 52min
|Wählen
|
Umladestation
ZLATOUSTWählen
|
Transferzeitvon 3h 46min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5h 15min
|Wählen
|
Umladestation
VYAZOVAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 6min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 9h 55min
|Wählen
|
Umladestation
UST-KATAVWählen
|
Transferzeitvon 8h 28min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 10h 29min
|Wählen
|
Umladestation
KROPACHEVOWählen
|
Transferzeitvon 7h 30min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 11h 27min
|Wählen