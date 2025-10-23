|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 6h 49min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 53min
|Wählen
|
Umladestation
BARNAULWählen
|
Transferzeitvon 1h
|
Gesamtreisezeitvon 9h 49min
|Wählen
|
Umladestation
ALTAYSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 16h 41min
|
Gesamtreisezeitvon 10h 46min
|Wählen
|
Umladestation
CHEREPANOVOWählen
|
Transferzeitvon 16h 38min
|
Gesamtreisezeitvon 10h 49min
|Wählen
|
Umladestation
UST-TALMENSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 16h 21min
|
Gesamtreisezeitvon 11h 6min
|Wählen
|
Umladestation
ISKITIMWählen
|
Transferzeitvon 16h
|
Gesamtreisezeitvon 11h 27min
|Wählen
|
Umladestation
BERDSKWählen
|
Transferzeitvon 16h
|
Gesamtreisezeitvon 11h 27min
|Wählen
|
Umladestation
KARASUKWählen
|
Transferzeitvon 16h 5min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 11min
|Wählen
|
Umladestation
ALMATQWählen
|
Transferzeitvon 9h 47min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 21h 38min
|Wählen
|
Umladestation
CHEMOLGANWählen
|
Transferzeitvon 7h 31min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 23h 54min
|Wählen
|
Umladestation
ZHETIE-SUWählen
|
Transferzeitvon 10h 29min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 20h 56min
|Wählen
|
Umladestation
AKTOGAYWählen
|
Transferzeitvon 9h 55min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 21h 30min
|Wählen
|
Umladestation
AYAGOZWählen
|
Transferzeitvon 15h 23min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 16h 2min
|Wählen
|
Umladestation
ZHARMAWählen
|
Transferzeitvon 19h 28min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 11h 57min
|Wählen
|
Umladestation
KOPAN-BULAKWählen
|
Transferzeitvon 20h 29min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 10h 56min
|Wählen