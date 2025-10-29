Frage Antwort Unterstützung Navigator
Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen NEW URENGOY - ST PETERSBURG

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Wählen
Transferzeit
von 3h 2min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 29min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Wählen
Transferzeit
von 1h 6min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 13min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
Wählen
Transferzeit
von 1h 22min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 18min		 Wählen
Umladestation
KOVROV 1
Wählen
Transferzeit
von 10h 5min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 18min		 Wählen
Umladestation
DZERZHINSK
Wählen
Transferzeit
von 11h 2min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 21min		 Wählen
Umladestation
KUNGUR
Wählen
Transferzeit
von 12h 21min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 31min		 Wählen
Umladestation
TALITSA
Wählen
Transferzeit
von 13h 30min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 6min		 Wählen
Umladestation
PERM
Wählen
Transferzeit
von 12h 49min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 5min		 Wählen
Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
Wählen
Transferzeit
von 14h 47min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 22min		 Wählen
Umladestation
VLADIMIR
Wählen
Transferzeit
von 9h 53min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 30min		 Wählen
Umladestation
KOTELNICH
Wählen
Transferzeit
von 14h 9min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 15min		 Wählen
Umladestation
BALEZINO
Wählen
Transferzeit
von 13h 43min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 47min		 Wählen
Umladestation
GLAZOV
Wählen
Transferzeit
von 13h 17min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 17min		 Wählen
Umladestation
KIROV
Wählen
Transferzeit
von 14h 14min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 52min		 Wählen
Umladestation
VERESHCHAGINO
Wählen
Transferzeit
von 18h 24min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 29min		 Wählen
Umladestation
ILINO
Wählen
Transferzeit
von 15h 28min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 28min		 Wählen
Umladestation
ZUEVKA
Wählen
Transferzeit
von 13h 20min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 17min		 Wählen
Umladestation
YAR
Wählen
Transferzeit
von 13h 11min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 34min		 Wählen
Umladestation
UFA
Wählen
Transferzeit
von 13h 13min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 2h 22min		 Wählen
Umladestation
PERVOURALSK
Wählen
Transferzeit
von 18h 36min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 49min		 Wählen
Umladestation
KAMENSK-URALSKIY
Wählen
Transferzeit
von 6h 44min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 15min		 Wählen
Umladestation
ELANSKIY
Wählen
Transferzeit
von 17h 53min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 47min		 Wählen
Umladestation
UREN
Wählen
Transferzeit
von 14h 10min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 56min		 Wählen
Umladestation
SHAHUNYA
Wählen
Transferzeit
von 14h 9min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 57min		 Wählen
Umladestation
KAZAN
Wählen
Transferzeit
von 3h 41min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 19min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
Lesen Sie die vollständigen Informationen
ferry2.app
Wir akzeptieren zur Zahlung:
/ 4 gründe, bei uns zu kaufen /
  • 7 jahre
    stabile Leistung
    Seit vielen Jahren helfen wir unseren Kunden, nicht nur in Russland, sondern auch in Länder im nahen und fernen Ausland bequem zu reisen. Die Anzahl der zufriedenen Benutzer des Dienstes wächst nur. Macht mit!
  • Zeitersparnis
    Die Bestellung von Bahntickets ist so einfach wie möglich - Sie werden das gewünschte Ticket leicht in wenigen Sekunden finden und kaufen. Es ist so einfach, dass es unterwegs, im Stau oder an einer Ampel gemacht werden kann. Jeder kann damit umgehen, auch ohne Erfahrung bei der Online-Buchung von Bahntickets.
  • Selbständig
    Sitzauswahl
    Sie wählen bei der Buchung eines Tickets selbst die bequemste Position für Sie aus. Das Abteil, die Sitzkarte, näher oder weiter zur Mitte des Wagens, die Wagennummer, in der Nähe des Fensters oder nicht - jede Option Ihrer Wahl.. Aber ein kleiner Tipp: Je früher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Auswahl an Plätzen für die Buchung.
  • Sichere
    Zahlung
    Bestellen Sie Tickets auf der Website von rusbiletnapoezd.ru ist absolut sicher. Ihre persönlichen Daten, Ihre Passnummer, Ihre Kreditkartendaten und alle anderen vertraulichen Informationen werden durch zuverlässige Sicherheitsstandards streng geschützt. Unser Service ist eine Garantie für Sicherheit.
Abonniere unseren Newsletter
zhd.online

EKSTRIP LLC, 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Prospekt, 32.
STEUER-ID: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru Fragen Sie einen Spezialisten

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Die Ticketpreise verstehen sich inklusive Servicegebühr. Der endgültige Preis wird auf dem Kaufbestätigungsbildschirm angezeigt.

Wir akzeptieren zur Zahlung:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru