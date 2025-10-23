|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
SAMARA
Transferzeitvon 13h 9min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 20h 42min
Umladestation
SIEZRAN
Transferzeitvon 6h
Gesamtreisezeitvon 4Tage 3h 51min
Umladestation
MOSCOW
Transferzeitvon 6h 21min
Gesamtreisezeitvon 5Tage 1h 53min
Umladestation
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Transferzeitvon 18h 22min
Gesamtreisezeitvon 4Tage 3h 20min
Umladestation
KINEL
Transferzeitvon 23h 2min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 22h 40min
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeitvon 16h 22min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 23h 41min
Umladestation
TYUMEN
Transferzeitvon 15h 23min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 40min
Umladestation
CHELYABINSK
Transferzeitvon 17h 5min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 21h 7min
