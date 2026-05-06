|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
TYUMENWählen
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Transferzeitvon 4h 46min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 1h 58min
|Wählen
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Umladestation
KAMIESHLOVWählen
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Transferzeitvon 4h 12min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 3h 54min
|Wählen
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Umladestation
SARATOVWählen
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Transferzeitvon 4h 17min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 4h 13min
|Wählen
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Umladestation
URBAHWählen
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Transferzeitvon 3h 3min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 4h 57min
|Wählen
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Umladestation
PYT-YAHWählen
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Transferzeitvon 2h 13min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 4h 31min
|Wählen
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Umladestation
CHELYABINSKWählen
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Transferzeitvon 6h 7min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 5h 7min
|Wählen
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Umladestation
TALITSAWählen
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Transferzeitvon 4h 16min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 2h 12min
|Wählen
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Umladestation
TOBOLSKWählen
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Transferzeitvon 3h 51min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 2h 53min
|Wählen
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Umladestation
ULT YAGUNWählen
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Transferzeitvon 1h 38min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 58min
|Wählen
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Umladestation
DEMYANKAWählen
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Transferzeitvon 3h 2min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 3h 42min
|Wählen
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Umladestation
EKATERINBURGWählen
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Transferzeitvon 10h 55min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 7h 9min
|Wählen
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Umladestation
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAWählen
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Transferzeitvon 3h 54min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 5h 10min
|Wählen
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Umladestation
KUT-YAHWählen
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Transferzeitvon 3h 51min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 5h 12min
|Wählen
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Umladestation
SALIEMWählen
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Transferzeitvon 3h 51min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 5h 12min
|Wählen
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Umladestation
ASTRAKHANWählen
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Transferzeitvon 9h 47min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 18h 4min
|Wählen