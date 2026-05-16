|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 5h 21min
|
Gesamtreisezeitvon 19h 30min
|Wählen
|
Umladestation
MOSCOWWählen
|
Transferzeitvon 1h 42min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 17h 17min
|Wählen
|
Umladestation
TYUMENWählen
|
Transferzeitvon 1h 39min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 3h 43min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 10min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 15h 47min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 3min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 36min
|Wählen
|
Umladestation
YURGAWählen
|
Transferzeitvon 1h 28min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 14h 3min
|Wählen
|
Umladestation
CHELYABINSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 7min
|
Gesamtreisezeitvon 20h 17min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 3h 23min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 33min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 5h 26min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 21min
|Wählen
|
Umladestation
ANZHERSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 2h 21min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 17h 40min
|Wählen
|
Umladestation
TAYGAWählen
|
Transferzeitvon 3h 34min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 16h 8min
|Wählen
|
Umladestation
MARIINSKWählen
|
Transferzeitvon 3h 11min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 21h 17min
|Wählen