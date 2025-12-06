|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
TYUMEN
Transferzeitvon 1h 2min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 1h 8min
Umladestation
SURGUT
Transferzeitvon 2h 32min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 9h 16min
Umladestation
DEMYANKA
Transferzeitvon 1h 8min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 4h 47min
Umladestation
TOBOLSK
Transferzeitvon 3h 44min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 4h 11min
Umladestation
KUT-YAH
Transferzeitvon 1h 3min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5h 57min
Umladestation
SALIEM
Transferzeitvon 1h 10min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5h 59min
Umladestation
TALITSA
Transferzeitvon 3h 37min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 1h 30min
Umladestation
ULT YAGUN
Transferzeitvon 1h 26min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 13h 32min
Umladestation
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Transferzeitvon 3h 40min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5h 22min
Umladestation
MIASS
Transferzeitvon 3h 45min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5h 8min
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeitvon 1h 54min
Gesamtreisezeitvon 1Tage 4h 47min
