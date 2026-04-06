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Umsteigestationen SAMARA - NEW URENGOY

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
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Transferzeit
von 6h 44min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3h 27min		 Wählen
Umladestation
UFA
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Transferzeit
von 1h 36min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 10min		 Wählen
Umladestation
CHELYABINSK
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Transferzeit
von 2h 28min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 4h 18min		 Wählen
Umladestation
BERDYAUSH
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Transferzeit
von 1h 22min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 24min		 Wählen
Umladestation
UST-KATAV
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Transferzeit
von 1h 13min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 33min		 Wählen
Umladestation
MIASS
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Transferzeit
von 1h 46min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h		 Wählen
Umladestation
ZLATOUST
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Transferzeit
von 1h 32min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 14min		 Wählen
Umladestation
VYAZOVAYA
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Transferzeit
von 1h 13min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 33min		 Wählen
Umladestation
KROPACHEVO
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Transferzeit
von 1h 16min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 30min		 Wählen
Umladestation
ASHA
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Transferzeit
von 2h 48min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 24min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
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Transferzeit
von 4h 22min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 17min		 Wählen
Umladestation
ULT YAGUN
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Transferzeit
von 4h 48min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 10min		 Wählen
Umladestation
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
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Transferzeit
von 4h 51min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 11min		 Wählen
Umladestation
KUT-YAH
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Transferzeit
von 4h 46min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 13min		 Wählen
Umladestation
SALIEM
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Transferzeit
von 4h 48min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 13min		 Wählen
Umladestation
PYT-YAH
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Transferzeit
von 4h 45min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 11min		 Wählen
Umladestation
SULEYA
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Transferzeit
von 3h
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 9min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
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Transferzeit
von 5h 33min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 10min		 Wählen
Umladestation
TALITSA
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Transferzeit
von 12h 7min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 16min		 Wählen
Umladestation
TOBOLSK
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Transferzeit
von 5h 16min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 13min		 Wählen
Umladestation
DEMYANKA
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Transferzeit
von 5h 5min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 24min		 Wählen
Umladestation
SURGUT
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Transferzeit
von 5h 26min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 4h 36min		 Wählen
Umladestation
CHEBARKUL
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Transferzeit
von 1h 47min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 4h 59min		 Wählen
Umladestation
KOVROV 1
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Transferzeit
von 7h
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
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Transferzeit
von 3h 30min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 1min		 Wählen
Umladestation
KAMENSK-URALSKIY
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Transferzeit
von 14h 30min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 5h 31min		 Wählen
Umladestation
SIMSKAYA
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Transferzeit
von 22h 44min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 17min		 Wählen
Umladestation
KUNGUR
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Transferzeit
von 17h 45min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 19h 46min		 Wählen
Umladestation
PERM
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Transferzeit
von 14h 39min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 22h 52min		 Wählen
Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
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Transferzeit
von 13h 38min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 23h 34min		 Wählen
Umladestation
VLADIMIR
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Transferzeit
von 11h 55min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 19min		 Wählen
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+7 (495) 269-83-67
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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