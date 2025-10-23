|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
MOSCOW
Transferzeit von 1h 37min
Gesamtreisezeit von 20h 9min
SARATOV
Transferzeit von 1h 37min
Gesamtreisezeit von 14h 41min
SIEZRAN
Transferzeit von 2h
Gesamtreisezeit von 11h 41min
CHAPAEVSK
Transferzeit von 2h 22min
Gesamtreisezeit von 12h 18min
RTISHCHEVO
Transferzeit von 4h 15min
Gesamtreisezeit von 11h 32min
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Transferzeit von 2h 25min
Gesamtreisezeit von 12h 23min
KUZNETSK
Transferzeit von 3h 34min
Gesamtreisezeit von 11h 48min
RYAZAN
Transferzeit von 18h 1min
Gesamtreisezeit von 14h 33min
PENZA
Transferzeit von 4h 11min
Gesamtreisezeit von 10h 58min
KINEL
Transferzeit von 8h 59min
Gesamtreisezeit von 14h 42min
POHVISTNEVO
Transferzeit von 5h 47min
Gesamtreisezeit von 17h 43min
NOVOOTRADNAYA
Transferzeit von 7h 36min
Gesamtreisezeit von 15h 57min
BUGURUSLAN
Transferzeit von 5h 8min
Gesamtreisezeit von 18h 22min
