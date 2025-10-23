Frage Antwort Unterstützung Navigator
Umsteigestationen ST PETERSBURG - BRYANSK

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit
von 1h 8min
Gesamtreisezeit
von 7h 55min		 Wählen
Umladestation
TVER
Transferzeit
von 1h
Gesamtreisezeit
von 11h 45min		 Wählen
Umladestation
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Transferzeit
von 1h 32min
Gesamtreisezeit
von 13h 25min		 Wählen
Umladestation
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Transferzeit
von 1h
Gesamtreisezeit
von 15h 19min		 Wählen
Umladestation
OKULOVKA
Transferzeit
von 1h 3min
Gesamtreisezeit
von 14h 14min		 Wählen
Umladestation
M VISHERA
Transferzeit
von 1h 43min
Gesamtreisezeit
von 15h 35min		 Wählen
Umladestation
VYSHNY VOLOCHOK
Transferzeit
von 2h 8min
Gesamtreisezeit
von 12h 50min		 Wählen
Umladestation
ROSSOSH
Transferzeit
von 1h 32min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 8h 34min		 Wählen
Umladestation
LISKI
Transferzeit
von 1h 53min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 5h 10min		 Wählen
Umladestation
ROSTOV
Transferzeit
von 3h 38min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 23h 39min		 Wählen
Umladestation
KAMENSKAYA
Transferzeit
von 8h 9min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 19h 19min		 Wählen
Umladestation
MILLEROVO
Transferzeit
von 10h 10min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h 20min		 Wählen
Umladestation
LIHAI
Transferzeit
von 7h 11min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 20h 16min		 Wählen
Umladestation
KUTEYNIKOVO
Transferzeit
von 11h 55min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 19h 30min		 Wählen
  • 7 jahre
    stabile Leistung
    Seit vielen Jahren helfen wir unseren Kunden, nicht nur in Russland, sondern auch in Länder im nahen und fernen Ausland bequem zu reisen. Die Anzahl der zufriedenen Benutzer des Dienstes wächst nur. Macht mit!
  • Zeitersparnis
    Die Bestellung von Bahntickets ist so einfach wie möglich - Sie werden das gewünschte Ticket leicht in wenigen Sekunden finden und kaufen. Es ist so einfach, dass es unterwegs, im Stau oder an einer Ampel gemacht werden kann. Jeder kann damit umgehen, auch ohne Erfahrung bei der Online-Buchung von Bahntickets.
  • Selbständig
    Sitzauswahl
    Sie wählen bei der Buchung eines Tickets selbst die bequemste Position für Sie aus. Das Abteil, die Sitzkarte, näher oder weiter zur Mitte des Wagens, die Wagennummer, in der Nähe des Fensters oder nicht - jede Option Ihrer Wahl.. Aber ein kleiner Tipp: Je früher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Auswahl an Plätzen für die Buchung.
  • Sichere
    Zahlung
    Bestellen Sie Tickets auf der Website von rusbiletnapoezd.ru ist absolut sicher. Ihre persönlichen Daten, Ihre Passnummer, Ihre Kreditkartendaten und alle anderen vertraulichen Informationen werden durch zuverlässige Sicherheitsstandards streng geschützt. Unser Service ist eine Garantie für Sicherheit.
EKSTRIP LLC, 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Prospekt, 32.
STEUER-ID: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Die Ticketpreise verstehen sich inklusive Servicegebühr. Der endgültige Preis wird auf dem Kaufbestätigungsbildschirm angezeigt.

© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru