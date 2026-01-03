|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
AGRY
Transferzeit 2h 8min
Gesamtreisezeit 13h 19min
|
Umladestation
KAZAN
Transferzeit 4h 52min
Gesamtreisezeit 13h 2min
|
Umladestation
CANAS
Transferzeit 5h 28min
Gesamtreisezeit 12h 47min
|
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit 1h 13min
Gesamtreisezeit 1Tage 1h 3min
|
Umladestation
VYATSKIYE POLYANA
Transferzeit 5h 2min
Gesamtreisezeit 13h 2min
|
Umladestation
KRASNIEY UZEL
Transferzeit 13h 2min
Gesamtreisezeit 14h 50min
|
Umladestation
RUZAEVKA
Transferzeit 4h 20min
Gesamtreisezeit 16h 16min
|
Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
Transferzeit 6h 57min
Gesamtreisezeit 20h 44min
|
Umladestation
PENZA
Transferzeit 7h 44min
Gesamtreisezeit 21h 42min
|
Umladestation
ARZAMAS GOROD
Transferzeit 11h 20min
Gesamtreisezeit 13h 55min
|
Umladestation
ALATIER
Transferzeit 13h 54min
Gesamtreisezeit 13h 46min
|
Umladestation
SERDOBSK
Transferzeit 2h 35min
Gesamtreisezeit 1Tage 2h 51min
|