Frage Antwort Unterstützung Navigator
Keine direkten Züge gefunden. Umladestation auswählen

Umsteigestationen SARATOV - BARNAUL

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Wählen
Transferzeit
von 5h 13min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 1h 4min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Wählen
Transferzeit
von 6h 19min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 30min		 Wählen
Umladestation
TYUMEN
Wählen
Transferzeit
von 14h 12min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 9h 59min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
Wählen
Transferzeit
von 13h 45min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 25min		 Wählen
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Wählen
Transferzeit
von 4h 51min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 29min		 Wählen
Umladestation
BOGDANOVICH
Wählen
Transferzeit
von 14h 47min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 26min		 Wählen
Umladestation
TALITSA
Wählen
Transferzeit
von 13h 44min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 22min		 Wählen
Umladestation
KRASNOYARSK
Wählen
Transferzeit
von 9h 14min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 10h 53min		 Wählen
Umladestation
OMSK
Wählen
Transferzeit
von 4h 21min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 4min		 Wählen
Umladestation
KALACHINSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 3h 43min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 7h 42min		 Wählen
Umladestation
TATARSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 4h 50min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 6h 35min		 Wählen
Umladestation
REVDA
Wählen
Transferzeit
von 14h 52min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 21min		 Wählen
Umladestation
DRUZHININO
Wählen
Transferzeit
von 15h 20min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 53min		 Wählen
Umladestation
TYAZHIN
Wählen
Transferzeit
von 21h 45min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 3min		 Wählen
Umladestation
BOGOTOL
Wählen
Transferzeit
von 19h 31min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 2h 17min		 Wählen
Umladestation
KOZULKA
Wählen
Transferzeit
von 15h 1min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 6h 47min		 Wählen
Umladestation
ACHINSK
Wählen
Transferzeit
von 17h 16min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 4h 32min		 Wählen
Umladestation
UYAR
Wählen
Transferzeit
von 3h 50min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 17h 58min		 Wählen
Umladestation
ZVEZDNAYA
Wählen
Transferzeit
von 7h 32min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 14h 16min		 Wählen
Umladestation
NIYA
Wählen
Transferzeit
von 6h 15min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 15h 33min		 Wählen
Umladestation
NEBEL
Wählen
Transferzeit
von 5h 11min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 16h 37min		 Wählen
Umladestation
KIRENGA
Wählen
Transferzeit
von 3h 48min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 18h		 Wählen
Umladestation
ULKAN
Wählen
Transferzeit
von 2h 6min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 19h 42min		 Wählen
Umladestation
LENA
Wählen
Transferzeit
von 11h 2min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 10h 46min		 Wählen
Umladestation
KEZHEMSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 22h 44min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 23h 4min		 Wählen
Umladestation
VIDIM
Wählen
Transferzeit
von 20h 41min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 1h 7min		 Wählen
Umladestation
KORSHUNIKHA-ANGARSK
Wählen
Transferzeit
von 17h 35min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 4h 13min		 Wählen
Umladestation
ARZAMAS GOROD
Wählen
Transferzeit
von 10h 31min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 2min		 Wählen
Umladestation
VYATSKIYE POLYANA
Wählen
Transferzeit
von 14h 41min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 32min		 Wählen
Umladestation
KIZNER
Wählen
Transferzeit
von 14h 50min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 23min		 Wählen
Umladestation
AGRYZ
Wählen
Transferzeit
von 14h 59min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 14min		 Wählen
Umladestation
YANAUL
Wählen
Transferzeit
von 14h 29min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 44min		 Wählen
Umladestation
MOZHGA
Wählen
Transferzeit
von 14h 46min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 27min		 Wählen
Umladestation
SARAPUL
Wählen
Transferzeit
von 14h 19min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 54min		 Wählen
Umladestation
CHERNUSHKA
Wählen
Transferzeit
von 14h 34min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 39min		 Wählen
Umladestation
KRASNOUFIMSK
Wählen
Transferzeit
von 14h 53min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 15h 20min		 Wählen
Umladestation
KAZAN
Wählen
Transferzeit
von 16h 39min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 13h 34min		 Wählen
Umladestation
ALMATQ
Wählen
Transferzeit
von 8h 39min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 22h 35min		 Wählen
Support-Team
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
Lesen Sie die vollständigen Informationen
rent-car.app
Wir akzeptieren zur Zahlung:
/ 4 gründe, bei uns zu kaufen /
  • 7 jahre
    stabile Leistung
    Seit vielen Jahren helfen wir unseren Kunden, nicht nur in Russland, sondern auch in Länder im nahen und fernen Ausland bequem zu reisen. Die Anzahl der zufriedenen Benutzer des Dienstes wächst nur. Macht mit!
  • Zeitersparnis
    Die Bestellung von Bahntickets ist so einfach wie möglich - Sie werden das gewünschte Ticket leicht in wenigen Sekunden finden und kaufen. Es ist so einfach, dass es unterwegs, im Stau oder an einer Ampel gemacht werden kann. Jeder kann damit umgehen, auch ohne Erfahrung bei der Online-Buchung von Bahntickets.
  • Selbständig
    Sitzauswahl
    Sie wählen bei der Buchung eines Tickets selbst die bequemste Position für Sie aus. Das Abteil, die Sitzkarte, näher oder weiter zur Mitte des Wagens, die Wagennummer, in der Nähe des Fensters oder nicht - jede Option Ihrer Wahl.. Aber ein kleiner Tipp: Je früher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Auswahl an Plätzen für die Buchung.
  • Sichere
    Zahlung
    Bestellen Sie Tickets auf der Website von rusbiletnapoezd.ru ist absolut sicher. Ihre persönlichen Daten, Ihre Passnummer, Ihre Kreditkartendaten und alle anderen vertraulichen Informationen werden durch zuverlässige Sicherheitsstandards streng geschützt. Unser Service ist eine Garantie für Sicherheit.
Abonniere unseren Newsletter
zhd.online

EKSTRIP LLC, 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Prospekt, 32.
STEUER-ID: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru Fragen Sie einen Spezialisten

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Die Ticketpreise verstehen sich inklusive Servicegebühr. Der endgültige Preis wird auf dem Kaufbestätigungsbildschirm angezeigt.

Wir akzeptieren zur Zahlung:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru