|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
BRATSK
Transferzeit von 1h 40min
Gesamtreisezeit von 19h 47min
Umladestation
ANZHERSKAYA
Transferzeit von 4h 3min
Gesamtreisezeit von 2Tage 17h 21min
Umladestation
TAYGA
Transferzeit von 2h 56min
Gesamtreisezeit von 2Tage 18h 28min
Umladestation
SOSNOVIEE RODNIKI
Transferzeit von 2h 7min
Gesamtreisezeit von 1Tage 4h 33min
Umladestation
CHUNA
Transferzeit von 3h 3min
Gesamtreisezeit von 1Tage 3h 58min
Umladestation
KEZHEMSKAYA
Transferzeit von 1h 19min
Gesamtreisezeit von 17h 38min
Umladestation
VIDIM
Transferzeit von 3h 21min
Gesamtreisezeit von 15h 30min
Umladestation
YURGA
Transferzeit von 1h 13min
Gesamtreisezeit von 2Tage 21h 5min
Umladestation
MARIINSK
Transferzeit von 8h 6min
Gesamtreisezeit von 2Tage 13h 18min
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Transferzeit von 3h 11min
Gesamtreisezeit von 3Tage 1h 33min
Umladestation
TAYSHET
Transferzeit von 2h 11min
Gesamtreisezeit von 1Tage 8h 41min
Umladestation
VIHOREVKA
Transferzeit von 8h 49min
Gesamtreisezeit von 23h 3min
Umladestation
KORSHUNIKHA-ANGARSK
Transferzeit von 2h 32min
Gesamtreisezeit von 12h 7min
