|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
NIZHNY TAGILWählen
|
Transferzeitvon 1h 7min
|
Gesamtreisezeitvon 13h 38min
|Wählen
|
Umladestation
NEVYANSKWählen
|
Transferzeitvon 13h 26min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 26min
|Wählen
|
Umladestation
VERH-NEYVINSKWählen
|
Transferzeitvon 13h 29min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 25min
|Wählen
|
Umladestation
GOROBLAGODATSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 13h 4min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 33min
|Wählen
|
Umladestation
CHUSOVSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 17h 40min
|
Gesamtreisezeitvon 13h 31min
|Wählen
|
Umladestation
PASHIYAWählen
|
Transferzeitvon 16h 52min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 19min
|Wählen
|
Umladestation
TEPLAYA GORAWählen
|
Transferzeitvon 16h 42min
|
Gesamtreisezeitvon 14h 29min
|Wählen
|
Umladestation
BARANCHINSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 13h 1min
|
Gesamtreisezeitvon 15h
|Wählen