|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit von 1h 2min
Gesamtreisezeit von 2Tage 20h 52min
Umladestation
SARATOV
Transferzeit von 3h 4min
Gesamtreisezeit von 3Tage 5h 45min
Umladestation
VOLGOGRAD
Transferzeit von 3h 2min
Gesamtreisezeit von 3Tage 6h 50min
Umladestation
PETROV VAL
Transferzeit von 2h 50min
Gesamtreisezeit von 3Tage 7h 2min
Umladestation
SENNAYA
Transferzeit von 1h 59min
Gesamtreisezeit von 3Tage 7h 53min
Umladestation
PENZA
Transferzeit von 8h 15min
Gesamtreisezeit von 3Tage 17h 44min
Umladestation
CHELYABINSK
Transferzeit von 1h 10min
Gesamtreisezeit von 3Tage 11h 31min
Umladestation
OMSK
Transferzeit von 20h 30min
Gesamtreisezeit von 3Tage 23h 27min
Umladestation
SIEZRAN
Transferzeit von 2h 10min
Gesamtreisezeit von 3Tage 7h 42min
Umladestation
KULATKA
Transferzeit von 2h 2min
Gesamtreisezeit von 3Tage 7h 50min
Umladestation
VOZROZHDENIE
Transferzeit von 2h 4min
Gesamtreisezeit von 3Tage 7h 48min
Umladestation
SAMARA
Transferzeit von 11h 5min
Gesamtreisezeit von 3Tage 15h
Umladestation
KUZNETSK
Transferzeit von 8h 4min
Gesamtreisezeit von 3Tage 18h 1min
