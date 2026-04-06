|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
ULT YAGUNWählen
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Transferzeitvon 4h 20min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 1h 50min
|Wählen
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Umladestation
PYT-YAHWählen
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Transferzeitvon 12h 31min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 22h 24min
|Wählen
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Umladestation
TYUMENWählen
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Transferzeitvon 17h 52min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 17h 3min
|Wählen
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Umladestation
TOBOLSKWählen
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Transferzeitvon 14h 49min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 6min
|Wählen
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Umladestation
DEMYANKAWählen
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Transferzeitvon 14h 13min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 42min
|Wählen
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Umladestation
KUT-YAHWählen
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Transferzeitvon 14h 10min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 22h 55min
|Wählen
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Umladestation
SALIEMWählen
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Transferzeitvon 14h 15min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 22h 52min
|Wählen
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Umladestation
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAWählen
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Transferzeitvon 15h 15min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 21h 54min
|Wählen
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Umladestation
TALITSAWählen
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Transferzeitvon 17h
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 17h 25min
|Wählen
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Umladestation
NIZHNEVARTOVSKWählen
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Transferzeitvon 3h 10min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 54min
|Wählen
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Umladestation
CHELYABINSKWählen
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Transferzeitvon 1h 10min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 21h 13min
|Wählen
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Umladestation
LANGEPASOVSKIYWählen
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Transferzeitvon 8h 21min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 3h 58min
|Wählen
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Umladestation
MEGIONWählen
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Transferzeitvon 5h 34min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 6h 23min
|Wählen
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Umladestation
UFAWählen
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Transferzeitvon 12h 5min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 21h 53min
|Wählen
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Umladestation
SIMSKAYAWählen
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Transferzeitvon 11h 39min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 22h 24min
|Wählen