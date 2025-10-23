Frage Antwort Unterstützung Navigator
Umsteigestationen SURGUT - SLYUDYANKA

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
TYUMEN
Wählen
Transferzeit
von 1h 29min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 10h 36min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
Wählen
Transferzeit
von 1h 34min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 20h 36min		 Wählen
Umladestation
MOSCOW
Wählen
Transferzeit
von 2h 50min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 5h 38min		 Wählen
Umladestation
PERM
Wählen
Transferzeit
von 2h 26min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 14h 38min		 Wählen
Umladestation
ISHIM
Wählen
Transferzeit
von 1h 25min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 51min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
Wählen
Transferzeit
von 4h 7min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 21h 38min		 Wählen
Umladestation
OMSK
Wählen
Transferzeit
von 2h 26min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 56min		 Wählen
Umladestation
VYATSKIYE POLYANA
Wählen
Transferzeit
von 11h 1min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 6h 1min		 Wählen
Umladestation
BALEZINO
Wählen
Transferzeit
von 6h 45min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 3h 52min		 Wählen
Umladestation
KIZNER
Wählen
Transferzeit
von 12h 31min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 4h 40min		 Wählen
Umladestation
GLAZOV
Wählen
Transferzeit
von 4h 46min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 5h 56min		 Wählen
Umladestation
KIROV
Wählen
Transferzeit
von 8h 26min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 12h 42min		 Wählen
Umladestation
KAZAN
Wählen
Transferzeit
von 6h 56min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 10h 20min		 Wählen
Umladestation
VERESHCHAGINO
Wählen
Transferzeit
von 11h 19min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 4h 13min		 Wählen
Umladestation
YALUTOROVSK
Wählen
Transferzeit
von 2h 32min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 16min		 Wählen
Umladestation
MASLYANSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 2h 5min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 52min		 Wählen
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 2h 19min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 16h 58min		 Wählen
Umladestation
ZELENY DOL
Wählen
Transferzeit
von 5h 33min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 11h 43min		 Wählen
Umladestation
KOTELNICH
Wählen
Transferzeit
von 4h 55min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 21h 38min		 Wählen
Umladestation
KEZ
Wählen
Transferzeit
von 18h 56min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 7h 37min		 Wählen
Umladestation
MENDELEEVO
Wählen
Transferzeit
von 22h 16min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 4h 17min		 Wählen
Umladestation
ZAVODOUKOVSKAYA
Wählen
Transferzeit
von 2h 29min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 36min		 Wählen
Umladestation
GOLIESHMANOVO
Wählen
Transferzeit
von 2h 13min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 18h 52min		 Wählen
Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
Wählen
Transferzeit
von 1h 6min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 1h 17min		 Wählen
Umladestation
VLADIMIR
Wählen
Transferzeit
von 18h 53min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 7h 30min		 Wählen
Umladestation
KOVROV 1
Wählen
Transferzeit
von 20h 51min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 5h 32min		 Wählen
Umladestation
ZUEVKA
Wählen
Transferzeit
von 17h 1min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 9h 22min		 Wählen
Umladestation
AGRYZ
Wählen
Transferzeit
von 16h 11min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 1h 5min		 Wählen
Umladestation
YANAUL
Wählen
Transferzeit
von 20h 40min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 20h 36min		 Wählen
Umladestation
MOZHGA
Wählen
Transferzeit
von 14h 2min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 3h 14min		 Wählen
Umladestation
SARAPUL
Wählen
Transferzeit
von 18h 3min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 23h 13min		 Wählen
Umladestation
CHERNUSHKA
Wählen
Transferzeit
von 22h 49min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 18h 27min		 Wählen
Umladestation
CANAS
Wählen
Transferzeit
von 2h 49min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 14h 27min		 Wählen
Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
EKSTRIP LLC, 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Prospekt, 32.
STEUER-ID: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Die Ticketpreise verstehen sich inklusive Servicegebühr. Der endgültige Preis wird auf dem Kaufbestätigungsbildschirm angezeigt.

© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru