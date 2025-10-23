|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
TYUMEN
Transferzeitvon 1h 29min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 10h 36min

Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeitvon 1h 34min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 20h 36min

Umladestation
MOSCOW
Transferzeitvon 2h 50min
Gesamtreisezeitvon 5Tage 5h 38min

Umladestation
PERM
Transferzeitvon 2h 26min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 14h 38min

Umladestation
ISHIM
Transferzeitvon 1h 25min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 16h 51min

Umladestation
KAMIESHLOV
Transferzeitvon 4h 7min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 21h 38min

Umladestation
OMSK
Transferzeitvon 2h 26min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 14h 56min

Umladestation
VYATSKIYE POLYANA
Transferzeitvon 11h 1min
Gesamtreisezeitvon 4Tage 6h 1min

Umladestation
BALEZINO
Transferzeitvon 6h 45min
Gesamtreisezeitvon 4Tage 3h 52min

Umladestation
KIZNER
Transferzeitvon 12h 31min
Gesamtreisezeitvon 4Tage 4h 40min

Umladestation
GLAZOV
Transferzeitvon 4h 46min
Gesamtreisezeitvon 4Tage 5h 56min

Umladestation
KIROV
Transferzeitvon 8h 26min
Gesamtreisezeitvon 4Tage 12h 42min

Umladestation
KAZAN
Transferzeitvon 6h 56min
Gesamtreisezeitvon 4Tage 10h 20min

Umladestation
VERESHCHAGINO
Transferzeitvon 11h 19min
Gesamtreisezeitvon 4Tage 4h 13min

Umladestation
YALUTOROVSK
Transferzeitvon 2h 32min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 16h 16min

Umladestation
MASLYANSKAYA
Transferzeitvon 2h 5min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 16h 52min

Umladestation
NAZIEVAEVSKAYA
Transferzeitvon 2h 19min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 16h 58min

Umladestation
ZELENY DOL
Transferzeitvon 5h 33min
Gesamtreisezeitvon 4Tage 11h 43min

Umladestation
KOTELNICH
Transferzeitvon 4h 55min
Gesamtreisezeitvon 4Tage 21h 38min

Umladestation
KEZ
Transferzeitvon 18h 56min
Gesamtreisezeitvon 4Tage 7h 37min

Umladestation
MENDELEEVO
Transferzeitvon 22h 16min
Gesamtreisezeitvon 4Tage 4h 17min

Umladestation
ZAVODOUKOVSKAYA
Transferzeitvon 2h 29min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 18h 36min

Umladestation
GOLIESHMANOVA
Transferzeitvon 2h 13min
Gesamtreisezeitvon 2Tage 18h 52min

Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
Transferzeitvon 1h 6min
Gesamtreisezeitvon 5Tage 1h 17min

Umladestation
VLADIMIR
Transferzeitvon 18h 53min
Gesamtreisezeitvon 5Tage 7h 30min

Umladestation
KOVROV 1
Transferzeitvon 20h 51min
Gesamtreisezeitvon 5Tage 5h 32min

Umladestation
ZUEVKA
Transferzeitvon 17h 1min
Gesamtreisezeitvon 4Tage 9h 22min

Umladestation
AGRYZ
Transferzeitvon 16h 11min
Gesamtreisezeitvon 4Tage 1h 5min

Umladestation
YANAUL
Transferzeitvon 20h 40min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 20h 36min

Umladestation
MOZHGA
Transferzeitvon 14h 2min
Gesamtreisezeitvon 4Tage 3h 14min

Umladestation
SARAPUL
Transferzeitvon 18h 3min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 23h 13min

Umladestation
CHERNUSHKA
Transferzeitvon 22h 49min
Gesamtreisezeitvon 3Tage 18h 27min

Umladestation
CANAS
Transferzeitvon 2h 49min
Gesamtreisezeitvon 4Tage 14h 27min
