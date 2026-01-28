|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit von 1h 40min
Gesamtreisezeit von 2Tage 20h 20min
Umladestation
HOSTA
Transferzeit von 5h 10min
Gesamtreisezeit von 3Tage 20h 54min
Umladestation
SOCHI
Transferzeit von 5h 59min
Gesamtreisezeit von 3Tage 20h 1min
Umladestation
ADLER
Transferzeit von 4h 46min
Gesamtreisezeit von 3Tage 21h 18min
Umladestation
LOOE
Transferzeit von 6h 51min
Gesamtreisezeit von 3Tage 19h 13min
Umladestation
VOLGOGRAD
Transferzeit von 8h 31min
Gesamtreisezeit von 3Tage 5h 1min
Umladestation
PETROV VAL
Transferzeit von 8h 20min
Gesamtreisezeit von 3Tage 4h 57min
Umladestation
YURGA
Transferzeit von 1h 16min
Gesamtreisezeit von 3Tage 8h 53min
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Transferzeit von 1h 38min
Gesamtreisezeit von 3Tage 8h 28min
Umladestation
SALSK
Transferzeit von 7h 11min
Gesamtreisezeit von 3Tage 5h 48min
Umladestation
SARATOV
Transferzeit von 10h 3min
Gesamtreisezeit von 3Tage 3h 40min
