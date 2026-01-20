|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 32min
|
Gesamtreisezeitvon 6h 10min
|Wählen
|
Umladestation
BARNAULWählen
|
Transferzeitvon 12h 38min
|
Gesamtreisezeitvon 12h 8min
|Wählen
|
Umladestation
ALTAYSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 13h 27min
|
Gesamtreisezeitvon 11h 19min
|Wählen
|
Umladestation
UST-TALMENSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 15h 22min
|
Gesamtreisezeitvon 9h 35min
|Wählen
|
Umladestation
YURGAWählen
|
Transferzeitvon 3h 29min
|
Gesamtreisezeitvon 8h 47min
|Wählen
|
Umladestation
BERDSKWählen
|
Transferzeitvon 9h 31min
|
Gesamtreisezeitvon 8h 22min
|Wählen
|
Umladestation
BIYSKWählen
|
Transferzeitvon 10h 48min
|
Gesamtreisezeitvon 21h 28min
|Wählen
|
Umladestation
OVCHINNIKOVOWählen
|
Transferzeitvon 15h 25min
|
Gesamtreisezeitvon 16h 51min
|Wählen
|
Umladestation
GORDEEVOWählen
|
Transferzeitvon 14h 40min
|
Gesamtreisezeitvon 17h 36min
|Wählen
|
Umladestation
ZAGAYNOVOWählen
|
Transferzeitvon 13h 6min
|
Gesamtreisezeitvon 19h 10min
|Wählen
|
Umladestation
BOLOTNAYAWählen
|
Transferzeitvon 3h 20min
|
Gesamtreisezeitvon 8h 56min
|Wählen
|
Umladestation
BOLSHAYA RECHKAWählen
|
Transferzeitvon 13h 48min
|
Gesamtreisezeitvon 18h 28min
|Wählen
|
Umladestation
ISKITIMWählen
|
Transferzeitvon 9h 33min
|
Gesamtreisezeitvon 8h 20min
|Wählen