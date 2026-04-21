|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
AGRYZWählen
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Transferzeitvon 3h 56min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 13h 12min
|Wählen
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Umladestation
SARAPULWählen
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Transferzeitvon 5h 37min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 11h 37min
|Wählen
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Umladestation
KAZANWählen
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Transferzeitvon 8h 18min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 22h 19min
|Wählen
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Umladestation
EKATERINBURGWählen
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Transferzeitvon 1h 19min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 8h 1min
|Wählen
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Umladestation
VYATSKIYE POLYANAWählen
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Transferzeitvon 4h 11min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 17h 48min
|Wählen
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Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
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Transferzeitvon 3h 56min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 10h 13min
|Wählen
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Umladestation
ZELENY DOLWählen
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Transferzeitvon 5h 10min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 23h 58min
|Wählen
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Umladestation
CANASWählen
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Transferzeitvon 4h 48min
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Gesamtreisezeitvon 2Tage 2h 48min
|Wählen
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Umladestation
LISKIWählen
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Transferzeitvon 11h 15min
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Gesamtreisezeitvon 3Tage 20h 35min
|Wählen