|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 2min
|
Gesamtreisezeitvon 19h 14min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 18min
|
Gesamtreisezeitvon 21h 38min
|Wählen
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 16h 28min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 8h 55min
|Wählen
|
Umladestation
PERMWählen
|
Transferzeitvon 7h 48min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 26min
|Wählen
|
Umladestation
BALEZINOWählen
|
Transferzeitvon 1h 32min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 4h 17min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOKUZNETSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 31min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 13min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 23min
|
Gesamtreisezeitvon 21h 48min
|Wählen
|
Umladestation
GLAZOVWählen
|
Transferzeitvon 3h 17min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 6h 19min
|Wählen
|
Umladestation
MOSCOWWählen
|
Transferzeitvon 5h 13min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 17h 21min
|Wählen
|
Umladestation
KISELEVSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 14min
|
Gesamtreisezeitvon 22h 48min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 21h 15min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 1h 27min
|
Gesamtreisezeitvon 21h 35min
|Wählen
|
Umladestation
ISHIMWählen
|
Transferzeitvon 4h 11min
|
Gesamtreisezeitvon 22h 51min
|Wählen
|
Umladestation
PYT-YAHWählen
|
Transferzeitvon 4h 32min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 20h 9min
|Wählen
|
Umladestation
ARTIESHTAWählen
|
Transferzeitvon 1h 18min
|
Gesamtreisezeitvon 23h 31min
|Wählen