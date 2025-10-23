|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 1h 21min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 3h 25min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 33min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 11h 27min
|Wählen
|
Umladestation
TALITSAWählen
|
Transferzeitvon 3h 13min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 3h 47min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 21h 9min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 1h 27min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 18h 41min
|Wählen
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 9min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 5h 27min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 38min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 16h 39min
|Wählen
|
Umladestation
CHELYABINSKWählen
|
Transferzeitvon 7h 54min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 51min
|Wählen
|
Umladestation
SARATOVWählen
|
Transferzeitvon 6h 58min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 21min
|Wählen
|
Umladestation
BOGDANOVICHWählen
|
Transferzeitvon 2h 59min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 4h 39min
|Wählen
|
Umladestation
RAEVKAWählen
|
Transferzeitvon 2h 3min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 4h 35min
|Wählen
|
Umladestation
ABDULINOWählen
|
Transferzeitvon 1h 53min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 4h 37min
|Wählen
|
Umladestation
AKSAKOVOWählen
|
Transferzeitvon 2h 1min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 4h 42min
|Wählen
|
Umladestation
SAMARAWählen
|
Transferzeitvon 3h 13min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 10h 3min
|Wählen
|
Umladestation
UFAWählen
|
Transferzeitvon 7h
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 1h 18min
|Wählen