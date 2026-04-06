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Umsteigestationen TYUMEN - NERYUNGRI

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
TIEGDA
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Transferzeit
von 1h 10min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 13h 57min		 Wählen
Umladestation
MAGDAGACHI
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Transferzeit
von 3h 51min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 11h 6min		 Wählen
Umladestation
KRASNOYARSK
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Transferzeit
von 6h 32min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 17h 42min		 Wählen
Umladestation
ZAOZERNAYA
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Transferzeit
von 6h 7min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 17h 37min		 Wählen
Umladestation
INGASHSKAYA
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Transferzeit
von 6h 7min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 17h 38min		 Wählen
Umladestation
ILANSKAYA
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Transferzeit
von 6h 23min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 17h 22min		 Wählen
Umladestation
UYAR
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Transferzeit
von 6h 7min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 17h 37min		 Wählen
Umladestation
RESHOTIE
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Transferzeit
von 6h 7min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 17h 38min		 Wählen
Umladestation
KANSK-ENISEYSKIY
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Transferzeit
von 6h 9min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 17h 36min		 Wählen
Umladestation
BELOGORSK
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Transferzeit
von 4h 30min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 23h 34min		 Wählen
Umladestation
LEDYANAYA
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Transferzeit
von 8h 11min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 20h 19min		 Wählen
Umladestation
SVOBODNIEY
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Transferzeit
von 6h 54min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 21h 33min		 Wählen
Umladestation
SKOVORODINO
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Transferzeit
von 1h 57min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 3h 36min		 Wählen
Umladestation
SHIMANOVSKAYA
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Transferzeit
von 9h 52min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 18h 46min		 Wählen
Umladestation
TAYSHET
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Transferzeit
von 6h 5min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 17h 34min		 Wählen
Umladestation
TALDAN
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Transferzeit
von 10h 27min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 9h		 Wählen
Umladestation
USHUMUN
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Transferzeit
von 13h 7min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 20h 23min		 Wählen
Umladestation
SERIESHEVO
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Transferzeit
von 18h 36min
Gesamtreisezeit
von 5Tage 51min		 Wählen
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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