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Umsteigestationen TYUMEN - SAVKINO

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
TATARSKAYA
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Transferzeit
von 2h 50min
Gesamtreisezeit
von 11h 46min		 Wählen
Umladestation
OMSK
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Transferzeit
von 3h 44min
Gesamtreisezeit
von 12h 43min		 Wählen
Umladestation
ISHIM
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Transferzeit
von 2h 20min
Gesamtreisezeit
von 14h 51min		 Wählen
Umladestation
KAMIESHLOV
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Transferzeit
von 3h 39min
Gesamtreisezeit
von 20h 47min		 Wählen
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYA
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Transferzeit
von 2h 31min
Gesamtreisezeit
von 14h 15min		 Wählen
Umladestation
EKATERINBURG
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Transferzeit
von 3h 8min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 1h 48min		 Wählen
Umladestation
BOGDANOVICH
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Transferzeit
von 1h 56min
Gesamtreisezeit
von 22h 9min		 Wählen
Umladestation
BARABINSK
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Transferzeit
von 3h 9min
Gesamtreisezeit
von 17h 17min		 Wählen
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOE
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Transferzeit
von 5h 38min
Gesamtreisezeit
von 14h 50min		 Wählen
Umladestation
MASLYANSKAYA
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Transferzeit
von 2h 17min
Gesamtreisezeit
von 14h 48min		 Wählen
Umladestation
KALACHINSKAYA
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Transferzeit
von 8h 6min
Gesamtreisezeit
von 13h 49min		 Wählen
Umladestation
OMUTINSKAYA
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Transferzeit
von 2h 34min
Gesamtreisezeit
von 15h 9min		 Wählen
Umladestation
ELANSKIY
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Transferzeit
von 3h 2min
Gesamtreisezeit
von 21h 39min		 Wählen
Umladestation
LYUBINSKAYA
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Transferzeit
von 2h 32min
Gesamtreisezeit
von 14h 26min		 Wählen
Umladestation
KARASUK
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Transferzeit
von 2h 50min
Gesamtreisezeit
von 15h 9min		 Wählen
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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