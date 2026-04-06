|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
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Umladestation
TATARSKAYAWählen
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Transferzeitvon 2h 50min
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Gesamtreisezeitvon 11h 46min
|Wählen
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Umladestation
OMSKWählen
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Transferzeitvon 3h 44min
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Gesamtreisezeitvon 12h 43min
|Wählen
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Umladestation
ISHIMWählen
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Transferzeitvon 2h 20min
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Gesamtreisezeitvon 14h 51min
|Wählen
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Umladestation
KAMIESHLOVWählen
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Transferzeitvon 3h 39min
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Gesamtreisezeitvon 20h 47min
|Wählen
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Umladestation
NAZIEVAEVSKAYAWählen
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Transferzeitvon 2h 31min
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Gesamtreisezeitvon 14h 15min
|Wählen
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Umladestation
EKATERINBURGWählen
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Transferzeitvon 3h 8min
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Gesamtreisezeitvon 1Tage 1h 48min
|Wählen
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Umladestation
BOGDANOVICHWählen
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Transferzeitvon 1h 56min
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Gesamtreisezeitvon 22h 9min
|Wählen
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Umladestation
BARABINSKWählen
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Transferzeitvon 3h 9min
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Gesamtreisezeitvon 17h 17min
|Wählen
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Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
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Transferzeitvon 5h 38min
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Gesamtreisezeitvon 14h 50min
|Wählen
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Umladestation
MASLYANSKAYAWählen
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Transferzeitvon 2h 17min
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Gesamtreisezeitvon 14h 48min
|Wählen
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Umladestation
KALACHINSKAYAWählen
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Transferzeitvon 8h 6min
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Gesamtreisezeitvon 13h 49min
|Wählen
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Umladestation
OMUTINSKAYAWählen
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Transferzeitvon 2h 34min
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Gesamtreisezeitvon 15h 9min
|Wählen
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Umladestation
ELANSKIYWählen
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Transferzeitvon 3h 2min
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Gesamtreisezeitvon 21h 39min
|Wählen
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Umladestation
LYUBINSKAYAWählen
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Transferzeitvon 2h 32min
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Gesamtreisezeitvon 14h 26min
|Wählen
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Umladestation
KARASUKWählen
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Transferzeitvon 2h 50min
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Gesamtreisezeitvon 15h 9min
|Wählen