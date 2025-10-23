Frage Antwort Unterstützung Navigator
Umsteigestationen UFA - ORENBURG

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
SAMARA
Transferzeit
von 1h 59min
Gesamtreisezeit
von 14h 24min
Umladestation
SIEZRAN
Transferzeit
von 2h 7min
Gesamtreisezeit
von 20h 32min
Umladestation
CHELYABINSK
Transferzeit
von 8h 35min
Gesamtreisezeit
von 22h 46min
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit
von 1h 5min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 21h 34min
Umladestation
RYAZAN
Transferzeit
von 11h 43min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 15h 2min
Umladestation
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Transferzeit
von 6h 50min
Gesamtreisezeit
von 17h 11min
Umladestation
KINEL
Transferzeit
von 3h 36min
Gesamtreisezeit
von 14h 34min
Umladestation
PENZA
Transferzeit
von 5h 35min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 5min
Umladestation
RUZAEVKA
Transferzeit
von 4h 20min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 20min
Umladestation
KUZNETSK
Transferzeit
von 2h 2min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 20min
Umladestation
CHAPAEVSK
Transferzeit
von 6h 10min
Gesamtreisezeit
von 17h 54min
Umladestation
SARATOV
Transferzeit
von 9h 38min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 10min
Umladestation
ZUBOVA POLYANA
Transferzeit
von 2h 3min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 12h 34min
Umladestation
POT'MA
Transferzeit
von 2h 27min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 12h 10min
Umladestation
TORBEEVO
Transferzeit
von 3h 11min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 27min
Umladestation
KOVYLKINO
Transferzeit
von 4h 33min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 10h 6min
Umladestation
INZA
Transferzeit
von 4h 10min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 1h 30min
Umladestation
TYUMEN
Transferzeit
von 6h 16min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 22h 9min
Umladestation
TALITSA
Transferzeit
von 10h 3min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 18h 22min
Umladestation
SENNAYA
Transferzeit
von 14h 49min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 5h 56min
Umladestation
NOCHKA
Transferzeit
von 3h 6min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 54min
Umladestation
KAMENSK-URALSKIY
Transferzeit
von 4h 32min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 7h 10min
Umladestation
VOLGOGRAD
Transferzeit
von 1h 45min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 4h 20min
Umladestation
PETROV VAL
Transferzeit
von 9h 14min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 20h 51min
Umladestation
VOLSK
Transferzeit
von 18h 7min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 4h 27min
Umladestation
BALAKOVO
Transferzeit
von 19h 54min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 2h 40min
Umladestation
PUGACHEVSK
Transferzeit
von 22h 33min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 1min
Umladestation
BARIESH
Transferzeit
von 8h 50min
Gesamtreisezeit
von 23h 50min
Umladestation
ASEEVSKAYA
Transferzeit
von 11h 15min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 55min
Umladestation
CHAADAEVKA
Transferzeit
von 11h 56min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 6h 14min
Umladestation
KLYUCHIKI
Transferzeit
von 14h 48min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 22min
Umladestation
NOVOSPASSKOE
Transferzeit
von 15h 57min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 2h 13min
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeit
von 16h 31min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 11h 30min
Umladestation
BOGDANOVICH
Transferzeit
von 13h 40min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 16h 16min
Umladestation
TUGULIEM
Transferzeit
von 8h 16min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 20h 9min
Umladestation
UST-TAVDA
Transferzeit
von 11h 29min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 9h 15min
Umladestation
TOBOLSK
Transferzeit
von 8h 51min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 11h 53min
Umladestation
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Transferzeit
von 5h 54min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 14h 50min
Umladestation
NOYABRSK
Transferzeit
von 17h 52min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 12h 4min
Umladestation
KOGALYM
Transferzeit
von 21h 41min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 8h 15min
Umladestation
NOYABRSK
Transferzeit
von 16h 53min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 13h 3min
Umladestation
HANIEMEY
Transferzeit
von 14h 12min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 15h 44min
Umladestation
PURPE
Transferzeit
von 10h 29min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 19h 27min
Umladestation
PUROVSK
Transferzeit
von 7h 34min
Gesamtreisezeit
von 3Tage 22h 22min
Umladestation
SIEVDARMA
Transferzeit
von 5h 24min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 32min
Umladestation
KOROTCHAEVO
Transferzeit
von 2h 5min
Gesamtreisezeit
von 4Tage 3h 51min
Umladestation
DEMYANKA
Transferzeit
von 2h 59min
Gesamtreisezeit
von 2Tage 17h 45min
Umladestation
MUSLYUMOVO
Transferzeit
von 9h 20min
Gesamtreisezeit
von 1Tage 3h 53min
