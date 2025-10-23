|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
NOVOSIBIRSKWählen
|
Transferzeitvon 2h 50min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 11h 20min
|Wählen
|
Umladestation
TATARSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 3h 15min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 2h 7min
|Wählen
|
Umladestation
BARABINSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 39min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 21h 23min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 1h 56min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 5h 54min
|Wählen
|
Umladestation
OZERO-KARACHINSKOEWählen
|
Transferzeitvon 5h 4min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 20min
|Wählen
|
Umladestation
YURGAWählen
|
Transferzeitvon 5h 43min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 9h 56min
|Wählen
|
Umladestation
BALEZINOWählen
|
Transferzeitvon 1h 32min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 2h 50min
|Wählen
|
Umladestation
PERMWählen
|
Transferzeitvon 9h 35min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 18h 59min
|Wählen
|
Umladestation
GLAZOVWählen
|
Transferzeitvon 3h 17min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 4h 52min
|Wählen
|
Umladestation
MOSCOWWählen
|
Transferzeitvon 5h 13min
|
Gesamtreisezeitvon 5Tage 20h 32min
|Wählen
|
Umladestation
TAYGAWählen
|
Transferzeitvon 5h 34min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 10h 24min
|Wählen
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 16h 28min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 7h 33min
|Wählen
|
Umladestation
KALACHINSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 44min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 8h 40min
|Wählen
|
Umladestation
KIROVWählen
|
Transferzeitvon 2h 30min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 10h 36min
|Wählen
|
Umladestation
KUNGURWählen
|
Transferzeitvon 12h 44min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 17h
|Wählen
|
Umladestation
OBWählen
|
Transferzeitvon 16h 12min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 19h 48min
|Wählen
|
Umladestation
CHANIEWählen
|
Transferzeitvon 5h 42min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 5h 51min
|Wählen
|
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 47min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 15h 24min
|Wählen
|
Umladestation
YAROSLAVLWählen
|
Transferzeitvon 19h 55min
|
Gesamtreisezeitvon 5Tage 20h 43min
|Wählen
|
Umladestation
YASHKINOWählen
|
Transferzeitvon 8h 42min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 10h 56min
|Wählen
|
Umladestation
VERESHCHAGINOWählen
|
Transferzeitvon 10h 38min
|
Gesamtreisezeitvon 4Tage 6h 33min
|Wählen
|
Umladestation
ISHIMWählen
|
Transferzeitvon 2h 32min
|
Gesamtreisezeitvon 3Tage 1h 33min
|Wählen
|
Umladestation
ABAKANWählen
|
Transferzeitvon 1h 34min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 8h 43min
|Wählen
|
Umladestation
BOLOTNAYAWählen
|
Transferzeitvon 7h 13min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 14h 8min
|Wählen