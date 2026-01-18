Die Bahnverbindung zwischen USSURIYSK und EKATERINOSLAVKA erfreut sich einer stabilen Nachfrage bei den Fahrgästen. Täglich verkehren mehrere Züge unterschiedlicher Kategorien in diese Richtung, sodass Sie die zeitlich und kostenmäßig optimale Option wählen können.
Zeitplan und Dauer der Reise
Die Mindestreisezeit beträgt 21 h 23 min, abhängig vom gewählten Zug. Im Fahrplan sind sowohl Tag- als auch Nachtverbindungen verfügbar.
Kosten für Bahntickets USSURIYSK - EKATERINOSLAVKA
Der Preis für eine Bahnfahrkarte USSURIYSK - EKATERINOSLAVKA beginnt bei 3 511 Rubel. Der endgültige Preis hängt von der Wagenkategorie, dem Reisedatum und der Verfügbarkeit von Sonderangeboten ab.
Auswahl an Tickets und Wagenklassen
Fahrgäste können Fahrkarten für reservierte Sitzplätze, Abteile und SVs kaufen oder Hochgeschwindigkeitszüge mit Sitzplätzen nutzen. Die Züge sind komfortabel ausgestattet: Klimaanlage, Ladesteckdosen, Toiletten und in einigen Zügen ein Speisewagen.
Warum ist es bequem, online zu kaufen?
Mit unserem Service können Sie alle verfügbaren Züge auf der Strecke von – nach finden, Preise vergleichen, Sitzplätze auswählen und ein elektronisches Ticket ohne Fahrkartenschalter und Warteschlangen ausstellen.
/ 4 gründe, bei uns zu kaufen /
7 jahre stabile Leistung
Seit vielen Jahren helfen wir unseren Kunden, nicht nur in Russland, sondern auch in Länder im nahen und fernen Ausland bequem zu reisen. Die Anzahl der zufriedenen Benutzer des Dienstes wächst nur. Macht mit!
Zeitersparnis
Die Bestellung von Bahntickets ist so einfach wie möglich - Sie werden das gewünschte Ticket leicht in wenigen Sekunden finden und kaufen. Es ist so einfach, dass es unterwegs, im Stau oder an einer Ampel gemacht werden kann. Jeder kann damit umgehen, auch ohne Erfahrung bei der Online-Buchung von Bahntickets.
Selbständig Sitzauswahl
Sie wählen bei der Buchung eines Tickets selbst die bequemste Position für Sie aus. Das Abteil, die Sitzkarte, näher oder weiter zur Mitte des Wagens, die Wagennummer, in der Nähe des Fensters oder nicht - jede Option Ihrer Wahl.. Aber ein kleiner Tipp: Je früher die Buchung erfolgt, desto größer ist die Auswahl an Plätzen für die Buchung.
Sichere Zahlung
Bestellen Sie Tickets auf der Website von rusbiletnapoezd.ru ist absolut sicher. Ihre persönlichen Daten, Ihre Passnummer, Ihre Kreditkartendaten und alle anderen vertraulichen Informationen werden durch zuverlässige Sicherheitsstandards streng geschützt. Unser Service ist eine Garantie für Sicherheit.
