|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
NOVOSIBIRSK
Transferzeit 1h 4min
Gesamtreisezeit 4Tage 15h 10min
Umladestation
EKATERINBURG
Transferzeit 1h 8min
Gesamtreisezeit 6Tage 12h 17min
Umladestation
OMSK
Transferzeit 4h 59min
Gesamtreisezeit 5Tage 8h 33min
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit 5h 13min
Gesamtreisezeit 8Tage 18h 13min
Umladestation
TATARSKAYA
Transferzeit 12h 52min
Gesamtreisezeit 5Tage 7h 39min
Umladestation
SHARYA
Transferzeit 11h 54min
Gesamtreisezeit 8Tage 4h 59min
Umladestation
MANTUROVO
Transferzeit 9h 54min
Gesamtreisezeit 8Tage 6h 59min
Umladestation
NEYA
Transferzeit 8h 9min
Gesamtreisezeit 8Tage 8h 44min
Umladestation
NOMZHA
Transferzeit 7h 32min
Gesamtreisezeit 8Tage 9h 21min
Umladestation
SVECHA
Transferzeit 16h 3min
Gesamtreisezeit 8Tage 50min
Umladestation
NIKOLO-POLOMA
Transferzeit 7h 2min
Gesamtreisezeit 8Tage 9h 51min
Umladestation
ANTROPOVO
Transferzeit 6h 12min
Gesamtreisezeit 8Tage 10h 41min
Umladestation
GALICH
Transferzeit 4h 48min
Gesamtreisezeit 8Tage 12h 5min
Umladestation
BRANTOVKA
Transferzeit 9h 1min
Gesamtreisezeit 8Tage 7h 52min
Umladestation
TYUMEN
Transferzeit 12h 32min
Gesamtreisezeit 6Tage 4h 21min
Umladestation
ISHIM
Transferzeit 19h 37min
Gesamtreisezeit 5Tage 21h 16min
Umladestation
PERM
Transferzeit 1h 33min
Gesamtreisezeit 7Tage
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYA
Transferzeit 23h 23min
Gesamtreisezeit 5Tage 17h 30min
Umladestation
KOTELNICH
Transferzeit 17h 45min
Gesamtreisezeit 7Tage 23h 8min
Umladestation
KIROV
Transferzeit 21h 16min
Gesamtreisezeit 7Tage 19h 37min
