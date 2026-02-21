|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
Umladestation
MOSCOW
Transferzeit von 1h 11min
Gesamtreisezeit von 6h 22min
|
Umladestation
NIZHNY NOVGOROD
Transferzeit von 1h 30min
Gesamtreisezeit von 8h 51min
|
Umladestation
KOVROV 1
Transferzeit von 2h 35min
Gesamtreisezeit von 6h 53min
|
Umladestation
VYAZNIKI
Transferzeit von 4h 41min
Gesamtreisezeit von 7h 44min
|
Umladestation
ST PETERSBURG
Transferzeit von 4h 17min
Gesamtreisezeit von 22h 2min
|
Umladestation
OKULOVKA
Transferzeit von 6h 13min
Gesamtreisezeit von 18h 48min
|
Umladestation
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Transferzeit von 9h 56min
Gesamtreisezeit von 16h 16min
|
Umladestation
KOTELNICH
Transferzeit von 2h 1min
Gesamtreisezeit von 14h 57min
|
Umladestation
BALEZINO
Transferzeit von 4h 5min
Gesamtreisezeit von 1Tage 1h 31min
|
Umladestation
GLAZOV
Transferzeit von 5h 15min
Gesamtreisezeit von 1Tage 29min
|
Umladestation
KIROV
Transferzeit von 2h 12min
Gesamtreisezeit von 17h 47min
|
Umladestation
NEREHTA
Transferzeit von 3h 47min
Gesamtreisezeit von 7h 6min
|
Umladestation
M VISHERA
Transferzeit von 9h 14min
Gesamtreisezeit von 20h 22min
|
Umladestation
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Transferzeit von 8h 17min
Gesamtreisezeit von 18h 43min
|