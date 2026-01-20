|Umladestation
|Transferzeit
|Gesamtreisezeit
|
Umladestation
EKATERINBURGWählen
|
Transferzeitvon 1h
|
Gesamtreisezeitvon 8h 11min
|Wählen
|
Umladestation
KAMIESHLOVWählen
|
Transferzeitvon 1h 56min
|
Gesamtreisezeitvon 4h 4min
|Wählen
|
Umladestation
TALITSAWählen
|
Transferzeitvon 1h 7min
|
Gesamtreisezeitvon 2h 10min
|Wählen
|
Umladestation
BOGDANOVICHWählen
|
Transferzeitvon 1h 4min
|
Gesamtreisezeitvon 5h 12min
|Wählen
|
Umladestation
MOSCOWWählen
|
Transferzeitvon 2h 50min
|
Gesamtreisezeitvon 2Tage 18h 56min
|Wählen
|
Umladestation
PERMWählen
|
Transferzeitvon 2h 16min
|
Gesamtreisezeitvon 21h 21min
|Wählen
|
Umladestation
BALEZINOWählen
|
Transferzeitvon 1h 30min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 5h 26min
|Wählen
|
Umladestation
KIROVWählen
|
Transferzeitvon 2h 30min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 13h 44min
|Wählen
|
Umladestation
KOTELNICHWählen
|
Transferzeitvon 3h 16min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 17h 20min
|Wählen
|
Umladestation
GLAZOVWählen
|
Transferzeitvon 4h 46min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 7h 28min
|Wählen
|
Umladestation
VERESHCHAGINOWählen
|
Transferzeitvon 2h 27min
|
Gesamtreisezeitvon 1Tage 2h 9min
|Wählen
|
Umladestation
ELANSKIYWählen
|
Transferzeitvon 2h 10min
|
Gesamtreisezeitvon 4h 44min
|Wählen
|
Umladestation
OMSKWählen
|
Transferzeitvon 5h 56min
|
Gesamtreisezeitvon 15h 18min
|Wählen
|
Umladestation
ISHIMWählen
|
Transferzeitvon 1h 43min
|
Gesamtreisezeitvon 8h 14min
|Wählen
|
Umladestation
NAZIEVAEVSKAYAWählen
|
Transferzeitvon 1h 25min
|
Gesamtreisezeitvon 11h 39min
|Wählen