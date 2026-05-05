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Umsteigestationen ZHIGULEVSKOE MORE - NEW URENGOY

Umladestation Transferzeit Gesamtreisezeit
Umladestation
TYUMEN
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TOBOLSK
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KAMIESHLOV
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ULT YAGUN
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YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
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KUT-YAH
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SURGUT
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von 2Tage 13h 34min		 Wählen
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PYT-YAH
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EKATERINBURG
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BOGDANOVICH
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TALITSA
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UST-YUGAN
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UST-TAVDA
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von 2Tage 16h 17min		 Wählen
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CHELYABINSK
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MINYAR
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Häufig gestellte Fragen
Ist es möglich, Bahntickets in Raten zu kaufen? Kann ich ein Tier mit auf eine Reise nehmen? Muss ich ein separates Ticket ausstellen? Was ist ein elektronisches Ticket? Für welche Art von Zug kann ich ein elektronisches Ticket ausstellen? Wie kaufe ich ein Ticket auf unserer Website? Wie kann ich personenbezogene Daten richtig angeben?
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