No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations MOSCOW - SEROV

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 1h 2min
Total travel time
from 1d 5h 58min		 Choose
Transfer station
VLADIMIR
Choose
Transfer time
from 1h 32min
Total travel time
from 1d 9h 14min		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 2h 35min
Total travel time
from 1d 8h 1min		 Choose
Transfer station
KOVROV 1
Choose
Transfer time
from 2h 2min
Total travel time
from 1d 8h 47min		 Choose
Transfer station
DZERZHINSK
Choose
Transfer time
from 2h 18min
Total travel time
from 1d 8h 24min		 Choose
Transfer station
NIZHNY TAGIL
Choose
Transfer time
from 19h 19min
Total travel time
from 1d 9h 43min		 Choose
Transfer station
VERHOTURE
Choose
Transfer time
from 18h 41min
Total travel time
from 1d 10h 21min		 Choose
Transfer station
ILINO
Choose
Transfer time
from 14h 48min
Total travel time
from 1d 9h 36min		 Choose
Transfer station
NEVYANSK
Choose
Transfer time
from 21h 28min
Total travel time
from 1d 11h 47min		 Choose
Transfer station
VERH-NEYVINSK
Choose
Transfer time
from 21h 15min
Total travel time
from 1d 12h		 Choose
Transfer station
PERM
Choose
Transfer time
from 9h 51min
Total travel time
from 1d 16h 41min		 Choose
Transfer station
KOTELNICH
Choose
Transfer time
from 10h 52min
Total travel time
from 1d 15h 40min		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Choose
Transfer time
from 10h 40min
Total travel time
from 1d 15h 52min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Choose
Transfer time
from 10h 22min
Total travel time
from 1d 16h 10min		 Choose
Transfer station
KIROV
Choose
Transfer time
from 11h 8min
Total travel time
from 1d 15h 24min		 Choose
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
