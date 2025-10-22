|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 22h 5min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 21h 58min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 22h 4min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 21h 59min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 22h 22min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 22h 20min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 22h 3min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 1d 11h 16min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 42min
|
Total travel timefrom 1d 6h 47min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 1d 4h 24min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 41min
|
Total travel timefrom 1d 9h 16min
|Choose
|
Transfer station
SIMFEROP PChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 8h 4min
|Choose