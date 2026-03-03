|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 8h 44min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 43min
|
Total travel timefrom 1d 17h 45min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 1d 4h 40min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 5h 16min
|
Total travel timefrom 1d 1h 6min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 12h 30min
|
Total travel timefrom 22h 45min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 36min
|
Total travel timefrom 1d 12h 10min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 1d 15h 21min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 14h 9min
|
Total travel timefrom 18h 32min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 16h 51min
|
Total travel timefrom 16h 6min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 35min
|
Total travel timefrom 1d 16h 32min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 10h 16min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 5h 45min
|
Total travel timefrom 19h 52min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 3h 13min
|
Total travel timefrom 2d 12h 16min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 25min
|
Total travel timefrom 2d 9h 4min
|Choose