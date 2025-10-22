|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 5h 53min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 6h 38min
|
Total travel timefrom 16h 46min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 5h 5min
|
Total travel timefrom 1d 2h 30min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 13min
|
Total travel timefrom 19h 55min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 21h 49min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 10h 18min
|
Total travel timefrom 23h 17min
|Choose
|
Transfer station
UGLOVKAChoose
|
Transfer timefrom 16h 4min
|
Total travel timefrom 18h 44min
|Choose