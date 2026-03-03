|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 1d 2h 15min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 21h 39min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 1d 2h 57min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 25min
|Choose
|
Transfer station
DANILOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 42min
|
Total travel timefrom 18h 59min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 2h 49min
|
Total travel timefrom 1d 4h 35min
|Choose
|
Transfer station
KUNGURChoose
|
Transfer timefrom 5h 16min
|
Total travel timefrom 20h 46min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 3h 45min
|
Total travel timefrom 16h 55min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 4h 7min
|
Total travel timefrom 16h 33min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 16h 47min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 24min
|
Total travel timefrom 1d 15h 6min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 4h 9min
|
Total travel timefrom 16h 31min
|Choose
|
Transfer station
SHEKSNAChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 20h 43min
|Choose
|
Transfer station
CHEREPOVETSChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 22h 3min
|Choose