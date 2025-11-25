|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 4h 47min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 17h 55min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 10h 54min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 4h 8min
|
Total travel timefrom 14h 45min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 5h 1min
|
Total travel timefrom 15h 1min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 6h 13min
|
Total travel timefrom 13h 34min
|Choose
|
Transfer station
UGLOVKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 17min
|
Total travel timefrom 12h 35min
|Choose
|
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 2h 33min
|
Total travel timefrom 8h 38min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 4h
|
Total travel timefrom 13h 52min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 2h 58min
|
Total travel timefrom 9h 31min
|Choose
|
Transfer station
DZERZHINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 57min
|
Total travel timefrom 12h 55min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 18h 3min
|
Total travel timefrom 1d 19h 24min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 4h 16min
|
Total travel timefrom 16h 13min
|Choose