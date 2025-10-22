|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 2h 36min
|
Total travel timefrom 14h 51min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 2h 19min
|
Total travel timefrom 18h 48min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 41min
|
Total travel timefrom 19h 26min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 6min
|
Total travel timefrom 17h 6min
|Choose
|
Transfer station
INZAChoose
|
Transfer timefrom 4h 4min
|
Total travel timefrom 18h 8min
|Choose
|
Transfer station
VERHNYAYA TERRASAChoose
|
Transfer timefrom 6h 43min
|
Total travel timefrom 13h 35min
|Choose
|
Transfer station
ULYANOVSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 48min
|
Total travel timefrom 14h 31min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 1d 3h 33min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 4h 41min
|
Total travel timefrom 1d 11min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 19min
|
Total travel timefrom 1d 49min
|Choose
|
Transfer station
RUZAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 2min
|
Total travel timefrom 22h 27min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 50min
|
Total travel timefrom 16h 42min
|Choose
|
Transfer station
SIMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 16h 24min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 6h 40min
|
Total travel timefrom 22h 7min
|Choose
|
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 35min
|
Total travel timefrom 21h 12min
|Choose