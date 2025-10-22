|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 6h 31min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 2h 13min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 37min
|
Total travel timefrom 3h 3min
|Choose
|
Transfer station
YASHKINOChoose
|
Transfer timefrom 8h 23min
|
Total travel timefrom 2h 11min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 55min
|
Total travel timefrom 23h 12min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 17h 39min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 45min
|
Total travel timefrom 14h 43min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 4h 8min
|
Total travel timefrom 2d 4min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 15min
|
Total travel timefrom 19h 25min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 5h 44min
|
Total travel timefrom 1d 13h 30min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 7h 45min
|
Total travel timefrom 1d 6h 12min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 22min
|
Total travel timefrom 22h 18min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 12h 28min
|Choose
|
Transfer station
KISELEVSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 50min
|
Total travel timefrom 15h 19min
|Choose