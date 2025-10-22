|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 10h 50min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 54min
|
Total travel timefrom 22h 31min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 32min
|
Total travel timefrom 1d 2h 51min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 1d 6h 30min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 5h 27min
|
Total travel timefrom 1d 4h
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 5h 51min
|
Total travel timefrom 20h 55min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 38min
|
Total travel timefrom 2d 5h 54min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 41min
|
Total travel timefrom 2d 33min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 7h 20min
|
Total travel timefrom 5d 14h 40min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 3d 8h 44min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 3d 20h 27min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 8h 15min
|
Total travel timefrom 18h 33min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 46min
|
Total travel timefrom 15h 8min
|Choose
|
Transfer station
IRKUTSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 25min
|
Total travel timefrom 1d 18h 54min
|Choose