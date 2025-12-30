FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations KRASNOYARSK - KRASNAYA SOPKA

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
OMSK
Transfer time
from 3h 53min
Total travel time
from 1d 20h 2min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Transfer time
from 9h 46min
Total travel time
from 1d 14h 2min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time
from 7h 49min
Total travel time
from 1d 15h 59min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Transfer time
from 12h 40min
Total travel time
from 1d 11h		 Choose
Transfer station
ACHINSK
Transfer time
from 4h 54min
Total travel time
from 5h 9min		 Choose
Transfer station
CHANIE
Transfer time
from 9h 11min
Total travel time
from 1d 14h 38min		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Transfer time
from 5h 11min
Total travel time
from 3d 17h 52min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Transfer time
from 3h 17min
Total travel time
from 3d 19h 42min		 Choose
Transfer station
KIROV
Transfer time
from 2h 30min
Total travel time
from 4d 1h 23min		 Choose
Transfer station
SHARYA
Transfer time
from 11h 54min
Total travel time
from 4d 12h 1min		 Choose
Transfer station
MANTUROVO
Transfer time
from 9h 54min
Total travel time
from 4d 14h 1min		 Choose
Transfer station
NEYA
Transfer time
from 8h 9min
Total travel time
from 4d 15h 46min		 Choose
Transfer station
NOMZHA
Transfer time
from 7h 32min
Total travel time
from 4d 16h 23min		 Choose
Transfer station
SVECHA
Transfer time
from 16h 3min
Total travel time
from 4d 7h 52min		 Choose
Transfer station
NIKOLO-POLOMA
Transfer time
from 7h 2min
Total travel time
from 4d 16h 53min		 Choose
Transfer station
ANTROPOVO
Transfer time
from 6h 12min
Total travel time
from 4d 17h 43min		 Choose
Transfer station
GALICH
Transfer time
from 4h 48min
Total travel time
from 4d 19h 7min		 Choose
Transfer station
BRANTOVKA
Transfer time
from 9h 1min
Total travel time
from 4d 14h 54min		 Choose
Transfer station
PERM
Transfer time
from 12h 45min
Total travel time
from 3d 11h 10min		 Choose
Transfer station
KALACHINSKAYA
Transfer time
from 9h 5min
Total travel time
from 1d 18h 8min		 Choose
Transfer station
KOTELNICH
Transfer time
from 17h 45min
Total travel time
from 4d 6h 10min		 Choose
Transfer station
YAROSLAVL
Transfer time
from 2h 52min
Total travel time
from 5d 7h 43min		 Choose
Transfer station
BUY
Transfer time
from 9h 4min
Total travel time
from 5d 1h 31min		 Choose
Transfer station
LOPAREVO
Transfer time
from 11h 41min
Total travel time
from 4d 22h 54min		 Choose
Transfer station
LYUBIM
Transfer time
from 7h 24min
Total travel time
from 5d 3h 11min		 Choose
Transfer station
DANILOV
Transfer time
from 6h 13min
Total travel time
from 5d 4h 22min		 Choose
Transfer station
ISHIM
Transfer time
from 2h 32min
Total travel time
from 2d 8h 3min		 Choose
Transfer station
BOGOTOL
Transfer time
from 2h
Total travel time
from 8h 34min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer time
from 21h 19min
Total travel time
from 1d 2h 36min		 Choose
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Transfer time
from 6h 10min
Total travel time
from 2d 4h 25min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Transfer time
from 7h 20min
Total travel time
from 5d 4h 43min		 Choose
Transfer station
TYAZHIN
Transfer time
from 1h 18min
Total travel time
from 10h 45min		 Choose
