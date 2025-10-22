|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 20h 40min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 2h 44min
|
Total travel timefrom 2d 20h 58min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 15min
|
Total travel timefrom 1d 4h 22min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 27min
|
Total travel timefrom 1d 6h 4min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 4h 56min
|
Total travel timefrom 1d 3h 41min
|Choose
|
Transfer station
PRIYUTOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 23h 44min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h
|
Total travel timefrom 23h 40min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 9min
|
Total travel timefrom 2d 5h 48min
|Choose
|
Transfer station
SAREPTAChoose
|
Transfer timefrom 15h 40min
|
Total travel timefrom 2d 23h 50min
|Choose
|
Transfer station
ZHUTOVOChoose
|
Transfer timefrom 12h 35min
|
Total travel timefrom 3d 3h 3min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 10h 47min
|
Total travel timefrom 3d 4h 52min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 8h 18min
|
Total travel timefrom 1d 8h 47min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 7h 45min
|
Total travel timefrom 1d 52min
|Choose
|
Transfer station
PROLETARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 46min
|
Total travel timefrom 3d 11h 8min
|Choose
|
Transfer station
SALSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 35min
|
Total travel timefrom 3d 12h 13min
|Choose