|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 3h 50min
|
Total travel timefrom 2d 3h 43min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 2d 11h 25min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 2d 1h 50min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 2d 1h 23min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 2h 32min
|
Total travel timefrom 2d 9h 39min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 2d 2h 38min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 25min
|
Total travel timefrom 2d 2h 57min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 2d 3h 6min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 32min
|
Total travel timefrom 2d 4h 49min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 2d 2h 20min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 13min
|
Total travel timefrom 2d 4h 44min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 3h 34min
|
Total travel timefrom 2d 11h 56min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 21min
|
Total travel timefrom 2d 13h 6min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 2d 16h 30min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 1h 59min
|
Total travel timefrom 2d 21h 44min
|Choose