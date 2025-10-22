|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 2d 53min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 2d 48min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 3h
|
Total travel timefrom 2d 1h 10min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 2d 1h 18min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 54min
|
Total travel timefrom 2d 1h 50min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 4h 7min
|
Total travel timefrom 2d 1h 14min
|Choose
|
Transfer station
CHULIEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 4min
|
Total travel timefrom 2d 1h 10min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 41min
|
Total travel timefrom 2d 42min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 48min
|
Total travel timefrom 2d 2h 51min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 1d 23h 43min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 4h 21min
|
Total travel timefrom 2d 1h 20min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 3h 2min
|
Total travel timefrom 2d 1h 12min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 16min
|
Total travel timefrom 2d 1h 9min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 3h 57min
|
Total travel timefrom 2d 6h 42min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 9h 40min
|
Total travel timefrom 2d 5h 5min
|Choose