|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 3h 34min
|
Total travel timefrom 3h 36min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 2h 47min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 9h 2min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 56min
|
Total travel timefrom 12h 18min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 5h 47min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 6min
|
Total travel timefrom 17h 47min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 14h 6min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 13h 4min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 3h 12min
|
Total travel timefrom 15h 13min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 17h 22min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 35min
|
Total travel timefrom 6h 51min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 23h 24min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 41min
|
Total travel timefrom 10h 20min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 5h 29min
|
Total travel timefrom 13h 24min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 7h 25min
|
Total travel timefrom 1d 19h 35min
|Choose