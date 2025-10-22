|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ZIMA
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 1d 3h
|Choose
|
Transfer station
ZALARI
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 1d 1h 20min
|Choose
|
Transfer station
KUYTUN
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 1d 5h 41min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHET
|
Transfer timefrom 2h 21min
|
Total travel timefrom 1d 16h 29min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSK
|
Transfer timefrom 3h 44min
|
Total travel timefrom 2d 6h 5min
|Choose
|
Transfer station
ANGARSK
|
Transfer timefrom 2h 55min
|
Total travel timefrom 20h 28min
|Choose
|
Transfer station
CHEREMHOVO
|
Transfer timefrom 5h 54min
|
Total travel timefrom 23h 24min
|Choose
|
Transfer station
TULUN
|
Transfer timefrom 3h 4min
|
Total travel timefrom 1d 7h 49min
|Choose
|
Transfer station
USOLE-SIBIRSKOE
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 21h 26min
|Choose
|
Transfer station
RESHOTIE
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 1d 18h 36min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNEUDINSK
|
Transfer timefrom 1h 23min
|
Total travel timefrom 1d 11h 8min
|Choose
|
Transfer station
SLYUDYANKA
|
Transfer timefrom 4h 9min
|
Total travel timefrom 18h 23min
|Choose
|
Transfer station
BAYKALSK
|
Transfer timefrom 4h 11min
|
Total travel timefrom 18h 24min
|Choose
|
Transfer station
ULAN-UDEI
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 17h 42min
|Choose